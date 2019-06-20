Boluspor'un Kazanacağı Ücret Belli Oldu

Haber: Birol Ertunç

Ajanslara düşen son dakika haberi ile genç oyuncunun siyah beyazlı takımla anlaştığı Beşiktaş ile Bursaspor'un masaya oturacağı öğrenildi. Bir aksilik olmazsa Cengiz Umut Meraş'ın Beşiktaş ile yeni sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

BOLUSPOR 300 BİN EURO ALACAK

İlk görüşmelerde Beşiktaş 1 milyon 250 bin EURO teklif ederken, Bursaspor 3 milyon EURO talep etmişti. Tarafların 1.5 Milyon EURO'ya anlaştığı iddia edilirken, Boluspor'da bu transferden 300 bin EURO'yu kasasına koyacak. Bu da yaklaşık 2 milyon TL yapacak. Boluspor'un ayrıca Bursaspor'dan 1 milyon 250 bin Türk lirası alacağı bulunuyor. Boluspor sezon başında 2 milyon 200 bin TL'ye Umut'u Bursaspor'a satmıştı.

Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2019, 11:57