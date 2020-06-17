Boluspor'un Mangal Keyfi

Haber: Aysun Beykoz

Korona virüs nedeniyle lige verilen aranın ardından kırmızı beyazlı takım Pazar günü kendi sahasında Altınordu'yu konuk edecek. Altınordu maçı hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Fırat Gül'ün öğrencileri alacakları galibiyet ile ligde kalma adına önemli üç puana imza atmayı hedefliyorlar. Bolusporlu oyuncular maç öncesi Gölcük'te mangal yaparak stres attılar. Boluspor Başkanı Necip Çarıkçı ile yönetim kurulu üyelerinin de katıldığı piknikte kırmızı beyazlı oyuncular eşsiz manzara eşliğinde yemek yediler.