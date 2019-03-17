Haber: Gökhan Aksoy

Boluspor kulübü başkanı Necip Çarıkcı ve yönetim kurulu üyeleri Hasan Tekin, Adil Semercioğlu ve Hakkı Öztabağ Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

Genç yöneticilerin önemli makamlarda görev yapması gelecek adına umut verdiğini belirten Başkan Necip Çarıkcı "Genç yöneticilerin böyle makamlarda görev yapması gelecek adına umut veriyor. Sayın müdürümüz Gaziantep'ten ilimize atanması ile birlikte bir heyecan başladı. Bolu'da spor adına bütün kurumlar olarak birlik beraberliği sağlamamız gerekiyor. Her branşta çeşitli spor dallarında faaliyet göstermemiz için birlikte hareket edeceğimize inanıyorum. Boluspor adına üstümüze düşeni yapmaya hazırız" ifadelerine yer verdi.

“SIKI BİR ÇALIŞMA İÇERİSİNDEYİZ”

Her öğrencinin bir spor dalı ile ilgilenmelerini hedeflediklerini ve bu hedefler doğrultusunda çalıştıklarını ifade eden Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe ise" Okullarımızda her öğrencinin bir spor dalı ile uğraşmasını istiyoruz. Buna göre yönlendirmeler yapmak istiyoruz. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzle sıkı bir çalışma içerisindeyiz. Okullarımızda tarama yaparak çocuklarımızın hangi spor dalında daha iyi olabileceğine bakarak yönlendirme yapmak istiyoruz. Bu konuda iyi bir çalışmamız var" dedi.

“ÖNEMLİ İŞLER YAPACAĞIZ "

Eğitim camiası olarak her zaman Boluspor'un yanında olduklarını belirten Tepe "Bolu gibi küçük mütevazi bir şehrin takımı Boluspor'un mazisi başarılar dolu olması geleceğe ışık tutuyor. Bu yolda eğitim camiası olarak her zaman Boluspor'un yanında olacağız. Tüm kurumlarımızda düşündüğümüz spor seferberliğinde Boluspor'un da bize katkısı olacaktır. El birliği ile Bolu'muzda önemli işler yapacağız " ifadelerini kullandı.