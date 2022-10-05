Boluspor'undeplasman sponsorları belli olduBiri yönetim kurulu üyesi diğeri iş insanı

Haber: Okay Özcan

14 puanla Spor Toto 1. Ligin liderliğine çıkan Keçiörengücü takımın bu haftaki rakibi 11 puanla 7. Sırada bulunan Boluspor oldu. Ligde aldığı dengesiz puanlarla 7. Sırada bulunan Boluspor’un, deplasman sponsorlarıda belli oldu. Keçiörengücü Teknik Direktörü Taner Taşkın, Boluspor’dan puan alarak birinci sıradaki yerine korumak isterkenBoluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar dadeplasmandan puanla dönüp, ligin üst sıralarına yerleşmek istediklerini belitti.

Bu hafta deplasmanda Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak olan Boluspor’un, sponsorları ise Yönetim Kurulu Üyesi Muhterem Heveskar ve İş insanı Rahmi Çelikcan oldu.