Boluspor uzatmada yıkıldı

TFF 1. Lig’in 5. Haftasında Boluspor deplasmanda Cesar Grup Ümraniyespor ile 1-1 berabere kaldı. Kırmızı-beyazlılar uzun süre önde götürdüğü maçın uzatma anlarında yediği golle galibiyetten oldu. Teknik Direktör Osman Özköylü ilk maçında galibiyete çok yaklaştı ama olmadı.