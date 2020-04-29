"Boluspor ve Bursaspor'un Yeri Bende Ayrı"

Haber: C.Kutay Aykan

Meraş, "Tüm çocuklarımızın 23 Nisan Bayramı'nı kutluyorum. Hepsinin gözlerinden öpüyorum. Şu an salgın sebebiyle istedikleri gibi kutlayamadılar ama umarım evlerinde mutlu bir şekilde bugünü geçirmişlerdir" şeklinde konuştu.

Bursaspor ve Boluspor forması giydiği günlere de atıfta bulunan Umut Meraş, "Teksas tribünü için "12. adam" diyebilirim. Çok büyük taraftar. Asla onları unutmayacağım. Hiçbirini unutmayacağım. Boluspor'da da 4 yıl oynadım. İki kulübün de yeri bende çok farklı. O sahada mücadele ettiğim için gerçekten çok mutluyum." diye konuştu. Umut Meraş kariyer hedefleri hakkında ise "Herkesin kariyer planlaması farklı oluyor. Benim Avrupa hedefim vardı. Böyle bir fırsat geldi ve hemen Fransa'ya gittim. Le Havre'ın ikinci ligde olması önemli değil. Burayı bir basamak olarak görüyorum ve bana Avrupa'da büyük kapılar açılacağını düşünüyorum. Büyük kulüplerin de radarına girdim. Sezon sonunda güzel şeyler olacağını düşünüyorum. Herkes neden Le Havre'ye gittiğimi görecek. Bu sene 8 maçım kaldı ve inşallah daha büyük yerlere gideceğimi düşünüyorum." dedi.

24 yaşındaki futbolcu, birçok kulüpten teklifler aldığını söyledi. Meraş, "Menajer aracılığıyla olsun, Le Guen aracılığıyla olsun bazı şeyler geliyor ama şu an işime odaklanmam gerekiyor. Herkes sağlığına kavuştuktan sonra hedeflerimiz yolunda yürüyeceğiz. Her zaman söylüyorum. Hedefim Premier Lig, Oraya gitmek istiyorum ama elbette Bundesliga, Serie A da olur. Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin de ilgisi oldu. Beşiktaş'ın da sezon başı ilgisi olmuştu. Bunlar mutluluk verici şeyler. Ancak ben uzun süre Avrupa'da kalmayı hedefliyorum." ifadelerini kullandı.

Sezon başında Beşiktaş ile anlaşmasına karşın transferin gerçekleşmediğini dile getiren Umut Meraş, "Ben sezon başında Beşiktaş ile anlaşmıştım. Bursaspor'da başkanlık seçimi oldu ve anlaşma iptal oldu. Fransa'ya gittiğim için hiç pişman değilim. Elbette Beşiktaş ülkenin en büyük kulüplerinden biri. Orada oynamak istediğim için transfer olacaktım. O an anlaşma yapılmıştı. Beşiktaş da benim sempati duyduğum bir takım. Ancak Fransa'ya gittiğim için de hiç 'keşke' demedim. Burada mutluyum" şeklinde konuştu.

Umut Meraş, Galatasaray'dan teklif aldığını ise "Ocak ayında Galatasaray'ın ve Fatih Terim'in beni istemesi mutluluk vericiydi ancak Fransa'da iyi oynuyordum ve geri dönmek istemedim. Bu yüzden de transfer gerçekleşmedi." ifadeleriyle açıkladı.

Güncelleme Tarihi: 29 Nisan 2020, 16:30