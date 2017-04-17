banner133

banner128

banner101

17 Nisan 2017 Pazartesi
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • “Boluspor ve Mengenspor’da futbol oynadım”

    Mengen’den yetişen işadamı Nejat Aydın yıllar önce Boluspor ve Mengenspor’da futbol oynadığını söyledi.

    17 Nisan 2017 Pazartesi 09:42
    Bu haber 27 kez okundu
    “Boluspor ve Mengenspor’da futbol oynadım”

    Haber: Aysun Beykoz

    Bolu’da öğrenciyken bulaşık yıkarak başladığı iş hayatında zirveye ulaşan İşadamı Necat Aydın hazır yemek üretiminde ülkemizin en önemli isimlerinden biri oldu. Hürriyet Gazetesinin E-kobi sayfasına konuk olan Necat Aydın Bolu’da öğrenciyken Boluspor kulüp müdürünün restoranında bulaşık yıkayarak iş yaşamına adım attığını söyledi. Aydın, ilginç yaşam öyküsünün tüm ayrıntılarını kendisiyle yapılan röportajda anlattı.  Aydın, “Beden eğitimi öğretmeniyim. Bolu’da öğrenciyken Boluspor ve Mengenspor’da futbol oynadım. Futbolcu olarak maaşımız çok azdı. Part time olarak kulüp müdürünün restoranında bulaşık yıkıyordum. Öğlen ve akşamları bedava yemek için bulaşıkları yıkardık. Kepçe yağcılığı da yapardım. Sonra İstanbul’a geldik. Merhum Galatasaraylı Metin Kurt ile birlikte çok koşturduk. Tophane’de bir amatör kulüpte de futbol oynadım. Metin Kurt’un yemek fabrikası vardı. O, fabrikayı satınca Kayseri’ye hoca olarak gitti yolumuz ayrıldı. 1983’ten itibaren yemek fabrikasında çalışmaya devam ettim. Bu arada Gölcükspor şampiyonluk istiyordu ve beni istediler. Ben de parayı peşin istedim aldım ve gittim. O yıl Gölcükspor şampiyon oldu. İstanbul’a döndüm ve o parayla bir yemek fabrikasına ortak oldum. Sonra kalan hisseleri de bana sattılar. Bir süre sonra Kağıthane’de kendim bir yemek fabrikası inşa ettim ve adını da Parıltı koydum. Şirketler arası futbol turnuvalarında futbol oynamaya da devam ettim” dedi.

    Anahtar Kelimeler: Mengen’den, Yetişen, Işadamı, Nejat, Aydın

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • İlhami Candemir İlhami Candemir Referandum sonuçları üzerine
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Kader Oylaması
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR REFERANDUMA DOĞRU SON SAATLER
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Rektör Coşkun Görevden Uzaklaştırılmalıdır!
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu HADİ BAKALIM GÖREVİMİZİ YAPALIM !
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Son Dönemeçte Referandum: Evet mi, Hayır mı?
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Sevdim Her Zerresini
  • Mustafa Cop Mustafa Cop “ROMANLARA” BOLU’DAN “SOSYOLOJİK”PROJE…
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR TESUD
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Geçmişten bugüne istenmediği halde karşılaşılan olaylar…
  • Aydın Hitit Aydın Hitit AYNEN DEVAM
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ NEDEN HAYIR
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım "Sivil Örümceğin Ağında"
  • Suat Tosun Suat Tosun TEKERLEME VE ENTELEKTÜEL GELİŞİM
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu Biz böyle değildik!
  • Dr. Çiğdem ÖNER Dr. Çiğdem ÖNER BEYAZ ATLI PRENSLER… DÜNYALI ERKEKLER…
  • Nihal Eker Nihal Eker YALNIZ DEĞİLSİN
  • Makinist Makinist 28.128 SAAT
  • ÖMER ERU ÖMER ERU BAHAR GELDİ
  • Erdem ÖZÇELİK Erdem ÖZÇELİK HOCALI KATLİAMI
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç Özgüven Sahibi Bir Çocuk Yetiştirmek İsteyen Ailelerin Dikkatine!
  • Erol Yıldız Erol Yıldız Demokrasiye inanmak kadar uygulamak önemli
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş KÖMÜR ÇOCUKLARI
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Yeni proje güzelde Defterdarlık binası da unutulmamalı
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Sokak müzisyenini rahat bırakın “
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN “Kırmızı & Beyaz 5. İstanbul Sergisi” Beşiktaş Deniz Müzesi’nde
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL AİDİYET DUYGUSU - 2
  • Rana Dişa Rana Dişa ÇOCUK OYUNCAĞI
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129