Boluspor, virüsün pençesinde

Beypiliç Boluspor’dan yapılan açıklamada covid-19 PCR testleri sonucunda 5 futbolcu, 1 antrenör ve 3 kulüp çalışanının testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Boluspor, virüsün pençesinde

Haber: N. Halid Altundal

TFF 1. ligteki kötü gidişatın devam ettiği Beypiliç Boluspor’da koronavirüs vakaları artmaya devam ediyor. Beypiliç Boluspor’dan yapılan açıklamada 9 kişinin daha testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Boluspor açıklamasında, “Profesyonel futbol takımımız, teknik heyetimiz ve kulüp çalışanlarımıza covid-19 PCR testi yapılmıştır. 11.11.2020 tarihinde yapılan Covid-19 PCR testleri sonucunda 5 futbolcumuz, 1 antrenörümüz ve 3 kulüp çalışanımızın testi pozitif çıkmıştır. Testler sonucunda 8 futbolcumuz, 1 antrenörümüz, 1 sağlık çalışanımız ve 4 kulüp çalışanımız izolasyonda olup tedavileri devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.

Boluspor’da en son geçtiğimiz hafta yapılan Covid-19 testleri sonrasında, 3 futbolcu ve 3 kulüp çalışanının testi pozitif çıkmıştı.

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