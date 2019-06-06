Boluspor Yaz Okulu Başlıyor

Haber: Aysun Beykoz

Kulüpten yapılan açıklama şöyle; “24 Haziran 2019 tarihinde başlayacak olan Boluspor Futbol Okulu için kayıtlar başlamıştır. Sadece 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 doğumlu sporcuların kayıtlarının yapılacağı Futbol Okulu, Boluspor Halı Saha Tesisleri’nde gerçekleştirilecektir. Kayıtlar, 24 Haziran 2019 tarihine kadar Boluspor Gençlik Geliştirme Merkezi'nde yapılmaktadır. İRTİBAT TELEFON: 0 374 217 45 84 - CÜNEYT KARAKUŞ: 0 530 878 29 58 (Genel Koordinatör)-KEMAL HATİPOĞLU: 0 530 878 29 56 (İdari Menajer))