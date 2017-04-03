Haber: Aysun Beykoz

Gecede konuşma yapan Bolu Milletvekili Tanju Özcan "Bolusporumuza bir otobüs sözü veren Sayın Fatih Metin’e teşekkür ediyorum. Herhalde bu söz nisan ayı başlarında gerçekleşecektir" dedi. Ekonomi bakan yardımcımız Fatih Metin ise "Bizde Boluspor’a yakışır, konforlu bir otobüsü kazandıracağız" diyerek kürsüden Boluspor camiasına seslendi. Verilen mesajlar en çokta Bolusporlu yöneticileri sevindirdi.

Özcan gecede şunları söyledi;

“Bu yemek özel bir yemek. Ne kadar büyük bir camia olduğumuzu tekrar görüyorum. Bizim oturduğumuz masaya bakıyorum, ilin bütün seçilmişleri burada. 3 Milletvekili olarak biz buradayız. 2 Bakan Yardımcımız var. Sayın Valimiz burada. Yani baktığımızda bizi bir araya getirebilecek başka bir güç yok Boluspor’un dışında. Sohbet esnasında da söyledim. Bizim farklı siyasal görüşlerimiz var. Ama bizim asgari müştereğimiz Boluspor’dur. Biz her şeyden önce Boluspor taraftarıyız. Ben bunu her yerde gururla anlatıyorum. Boluspor iyi gittiği zaman mutlu oluyoruz. Boluspor başarısız sonuçlar aldığı zaman hepimizin morali bozuluyor. Artık daha önemli yerlerde görmek istiyoruz Boluspor’u. Biz bu sene geç kalmadık. Bu yıl play-off’a kalacağımızı düşünüyorum. Bu play-offlarıda başarılı bir şekilde geçeceğimizi düşünüyorum. Daha önce direkten döndük. Hakem hatalarıyla Süper Lig hakkı elimizden alındı. Ama bu sene burada gördüğüm tablo eğer play-off’a kalırsak o play-off’ta bu sene Boluspor’u hakkını yemek öyle çok kolay olmayacak. Bolusporumuzun yükünü taşıyan insanlar burada. Bundan önceki yıllarda olduğu gibi gelecekte de aynı katkıyı vereceklerdir. Ama ben Boluspor’un maddi olarak kendi ayaklarının üstünde durabilir noktaya getirmemiz lazım. Bunun için yönetimlerin adımlar attığını görüyorum. Ama yıllardır söylüyorum. Boluspor’a katkı sağlayacak ‘Boluspor Kolejinin’ biran önce hayata geçirilmesini arzu ediyorum. Bir Bolulu olarak, Boluspor taraftarı olarak arzu ediyorum. Hem kulübe gelir getirecektir. Hem de bakın önemli kulüplere baktığımızda okulları ile anılıyor. O anlamda da Necip Başkanın önemli adımlar atacağını düşünüyorum. Sayın Bakan Yardımcılarımızın bu konuda elinden geleceğini yapacaklarını düşünüyorum. Bolusporumuza bir otobüs sözü veren Sayın Fatih Metin’e teşekkür ediyorum. Herhalde bu söz nisan ayı başlarında gerçekleşecektir. Kendilerine şükranlarımı sunuyorum. Bundan sonra kalan maçlarda ben tribünlerin daha çok dolacağını düşünüyorum. Futbolcularımıza başarılar diliyorum. Bu şehir sizden başarı bekliyor. Bu şehir sizden şampiyonluk bekliyor. Sizlerin başarısıyla bu takımı yeniden Süper Lig’de görmek istiyoruz. Hepinizi saygı ve sevgi ile selamlıyor. İyi ki varsınız. İyi ki buradayım ve iyi ki Boluspor taraftarıyım.”

Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin “Bolusporumuzun Kulüp Başkanı Necip Çarıkcı, iş dünyasındaki başarısını Boluspor’a taşıdı. 2004 yılında Boluspor başkanlığı görevini teslim aldığında o yönetimde bende bulunma şerefinde nail oldum. Bolusporumuzun o dönemde 3’üncü ligden, 2’inci lige ve oradan da TFF 1’inci lige çıkış serüveninde de pay sahibi olan yöneticilerden bir tanesiyim. O nedenler kendisini tebrik ediyorum. Bolusporumuz Bolu’nun markası. Marka değeri. Bu değeri bugüne kadar oluşturan taraftarlarımıza ve tüm görev alan yöneticilerimize şükranlarımızı sunuyorum. Kapı girişinde Boluspor yönetimi bizleri karşıladı. Hırslı ve inançlı bir yönetim. Kendi programını hazırlayan, kendi programını sunan o programın heyecanıyla bugün burada bizleri ağırlayan o nedenle Necip Başkanlığındaki yönetimin başarılı olacağına inanıyorum çünkü ona inanıyorum. Boluspor ilk maçında Sivasspor ile oynadığında 1’inci sırada ya Sivas ya da Boluspor dedim. Futbol bu. Galibiyetler, mağlubiyetler, beraberlikler futbolun içinde her şey güzel şeyler. Bu 4-5 haftalık zaman diliminde her şey değişebilir. Boluspor’a Gaziantep maçında başarılar diliyorum. Göztepe maçında da burada beraber olacağız. Bizde Boluspor’a yakışır, konforlu bir otobüsü kazandıracağız. Allah kazasız, belasız yolculuklar nasip etsin. Bizim ihtiyacımız birlik ve beraberlik bu zaten sağlanmış vaziyette. Bizim ihtiyacımız, sahadaki hırs, sahadaki dinamizm. İnşallah Play-Off sonrası hedef süper lig. Süper lige çıktıktan sonra nice zaferlerin yaşanacağı stadımızı en kısa zamanda kazandıracağız.”