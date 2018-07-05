Haber: Aysun Beykoz

Kulübün Karaçayır Mahallesi'nde bulunan tesislerinde çalışmalarına devam eden kırmızı-beyazlı ekip, teknik direktör Sait Karafırtınalar yönetiminde sabah antrenmana çıktı.

İdmana koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan ekip, daha sonra kuvvet çalışması yaptı.

Antrenmanın son kısmında iki grup halinde pas ve dayanıklılık çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, idmanı koşu ile tamamladı.

Deneme amacıyla kente getirilen ve dün takımla antrenmana çıkan Togolu Camaldine Abraw ile Güney Afrikalı Thabo Rakhale de çalışmada yer aldı.

Bolu ekibi, yeni sezon hazırlıklarına akşam antrenmanı ile devam edecek.