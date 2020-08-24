Boluspor yeni sportif direktörünü açıkladı

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Boluspor, Sportif Direktörlük görevine Barbaros Gözneli’yi getirdiğini duyurdu.

Boluspor yeni sportif direktörünü açıkladı

Haber: Volkan Yılmaz

Yeni sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Kırmızı-Beyazlı ekip son olarak Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir’de idari menajer yardımcılığı görevini üstlenen Barbaros Gözneli ile anlaştı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi: “12 yıldır futbol dünyasında önemli kulüplerde görev almış Gözneli, son olarak Süper Lig’de şampiyonluğa ulaşan Medipol Başakşehir’de idari Menajer Yardımcısı olarak görev yapmaktaydı. Barbaros Gözneli’ye kulübümüzde başarılar diliyoruz.”

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

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