Boluspor yeni sportif direktörünü açıkladı

Haber: Volkan Yılmaz

Yeni sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Kırmızı-Beyazlı ekip son olarak Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir’de idari menajer yardımcılığı görevini üstlenen Barbaros Gözneli ile anlaştı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi: “12 yıldır futbol dünyasında önemli kulüplerde görev almış Gözneli, son olarak Süper Lig’de şampiyonluğa ulaşan Medipol Başakşehir’de idari Menajer Yardımcısı olarak görev yapmaktaydı. Barbaros Gözneli’ye kulübümüzde başarılar diliyoruz.”