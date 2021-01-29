Boluspor yeniden çıkışa geçmek istiyor

Haber: Aysun Beykoz

Bolu Atatürk Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Alper Çetin düdük çalacak.

Boluspor'un, play-off potasındaki Adana Demirspor'u ağırlayacağı karşılaşmada ev sahibi Boluspor, ligde oynadığı 18 karşılaşmada topladığı 19 puan ve averajla 13. sırada bulunuyor. Geçtiğimiz hafta deplasmanda Ankara Keçiörengücü'ne 2-0 mağlup olarak 2 maçlık galibiyet serisi sonlanan Bolu ekibi, Adana Demirspor karşısında kazanarak yeniden çıkışa geçmek istiyor.

Adana Demirspor ise 31 puan ve averajla 5. sırada yer alıyor. Geçtiğimiz hafta evinde Bursaspor'a mağlup olarak zirve yarışında yara alan Adana temsilcisi, Boluspor karşısında hata yapmayarak play-off potasındaki yerini sağlamlaştırmak istiyor.

Ligin ilk yarısında oynanan maç, karşılıklı atılan gollerle 1-1 sona ermişti.