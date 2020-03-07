Boluspor Yeniden Umutlandı

Haber: Volkan Yılmaz

Boluspor’a bu sezon ilk dış saha galibiyetini getiren golü 23.dakikada Gökhan Sazdağı kaydederken, kaleci Mosquera birçok pozisyonda gole izin vermeyerek yine maçın yıldızı oldu. Kırmızı-beyazlılar şimdi hafta içinde Adanaspor ile final gibi bir maça çıkacak.

Stadyum: Keçiören Aktepe

Hakemler: Bülent Birincioğlu, Serdar Diyadin, Muhammed Yumak

Boluspor: Mosquera, Seth, İsmail Konuk, Fethi Özer, Cumali Bişi, Melih Okutan, Mustafa Eskihellaç (Adilehou Dk. 81), Gökhan Sazdağı (Kubilay Türkyılmaz Dk.86), Arif Morkaya, Halilovic, Kidric (Mutlu Güler Dk. 90+4)

Keçiörengücü: Metin Uçar, Cihan Can (Erdi Dikmen Dk. 45), Abdulkadir Korkut, Samet Akaydın, Hüsamettin Tut, Burak Aydın (Süleyman Olgun Dk.77), İshak Çakmak, Uğur Utlu, Dialiba, Kone (Bokila Dk.56), Cem Ekinci

Sarı Kartlar: Seth (Boluspor Dk.35), Kidric (Boluspor Dk. 42), Hüsamettin Tut (Keçiörengücü Dk. 51), Uğur Kutlu (Keçiörengücü Dk. 74), Arif Morkaya (Boluspor Dk. 90+4)

Gol: Gökhan Sazdağı (Boluspor Dk.23)

TFF 1. Lig’in 26’ncı haftasında Boluspor, deplasman Keçiörengücü ile karşılaştı. Kesin galibiyet parolası ile sahaya çıkan Boluspor, karşılaşmaya iyi başladı. İlk 15 dakika özellikle orta sahada geçen karşılaşmada iki takımda gol pozisyonu bulamadı. Ceza sahası alanının dışından çekilen şutlarla her iki takımda gol bulmaya çalışırken, kırmızı şimşekler aradığını 23’üncü dakikada buldu. Sağ kanattan Seth’in pasını iyi kontrol edip rakip kaleye harika bir şekilde topu taşıyan Melih Okutan, pasını Gökhan Sazdağı’na çıkardı. Gökhan Sazdağı iyi gelen topu aynı güzellikte bir şutla ağlarla buluşturdu ve takımını 1-0 öne geçirdi. Karşılaşmanın ilk yarısında başka gol olmayınca Boluspor, soyunma odasına 1-0 önde gitti. İkinci yarıda ise Boluspor oyuna yine yön veren takım oldu. Tempoyu istediği gibi tutan kırmızı beyazlılar yakaladığı kontra ataklarla da rakip kaleye atak yaptı. Ev sahibi takımın pozisyonlarında ise Orlando Mosquera kalesinde devleşti. Kaleci Mosquera, Keçiörengücü’ne karşı kalesini başarılı bir şekilde kapattı. Karşılaşmada başka gol olmayınca Boluspor, deplasmanda 1-0 galip gelerek 16 haftalık hasreti sona erdirdi.

Maçtan Dakikalar

20’nci dakikada Keçiörengücü’nde Burak Aydın’ın ceza sahası alanının dışından gelişine şutu üstten dışarı çıktı.

GOOOL 23’üncü dakikada Boluspor’da sağ kanattan Melih Okutan’ın müthiş bir koşu ile içeri girip attığı pasta Gökhan Sazdağı çektiği şut ile kırmızı beyazlıları 1-0 öne geçirdi.

31’inci dakikada Keçiörengücü’nün atağında Cihan Can’ın ortasına istenilen kafa vuruşu gelememesi sonucu top dışarı çıktı

45+1’inci dakikada Boluspor’da Mustafa Eskihellaç’ın ceza sahası yakınlarından çektiği sert şutu kaleci Metin Uçar iki hamlede kurtarmayı başardı. . İlk yarı Boluspor’un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

53’üncü dakikada Keçiörengücü’nün kullandığı köşe vuruşunda Samet Akaydın’ın kafa vuruşunu kaleci Mosquera çıkardı.

54’üncü dakikada Boluspor’da, Gökhan Sazdağı’nın ceza sahası alanı içinden vurduğu plase şutu kaleci Metin Uçar kornere çeldi.

59’uncu dakikada Boluspor’da, Gökhan Sazdağı’nın yerden pasına sert vuran Mustafa Eskihellaç’ın şutu yandan dışarı çıktı.

60’ıncı dakikada Keçiörengücü’nde Dialiba’nın kalenin çaprazından çektiği şutu Mosquera kornere tokatladı.

Boluspor son düdükle beraber 16 hafta sonra galip geldi.