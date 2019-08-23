Boluspor Yine Kazanamadı!..

Haber: Birol Ertunç

Stadyum: Bolu Atatürk

Hakemler: Ramazan Keleş, Selahattin Altay, Cemil Tunç

Boluspor: Sabri, İsmail, Cumali, Poepon, Bilal (86.dk.Batuhan), Mustafa Eskihellaç (67.dk.Gökhan), Seth, Dodo, Mutlu, Ümit, Mustafa Durak (78.dk.Shukurov)

Adana Demirspor: Kurtuluş, Adil, Semih, Traore (30.dk.Aias Aosman), Vedat, Tevfik, Hakan, Emre, Erdal, Mehmet, Gladkyy (46.dk.Kosecki) (70.dk.Volkan)

Sarı Kartlar: 22.dk.Gladkyy, 82.dk.Erdal (A.Demirspor), 24.dk.Ümit, 90.dk.Cumali (Boluspor)

2 takım Emine Mutlu’nun öldürülmesi nedeniyle sahaya siyah pankart ile çıktı. Mücadele 1 dakika geç başladı. Kaleci Ozan Evrim bel fıtığı nedeniyle sahaya sürülmedi. Yeni transfer Yavuz Aygün ise hazır olmadığı gerekçesi ile kadroya dahil edilmedi. Boluspor taraftarları maça ilgi göstermedi. Adana Demirspor taraftarları kendilerine ayrılan tribünün büyük bölümünü doldurdu. Boluspor’da Dodo ilk kez 11’de oynarken, Shukurov ise ilk kez 18 kişilik kadroda hazır bulundu ve son dakikalarda Bilal’in yerine oyuna girdi. 2 takım taraftarı da maçtan önce “Kadına Uzanan Eller Kırılsın” tezahüratı yaptı.

Maçtan Dakikalar

İlk 20 dakikada iki takım da gol pozisyonu bulamadı.

25.dakika: Sağ taraftan frikikten yapılan ortaya kaleci Sabri çıkamadı. Top ağlara gitti, ancak hakem faul gerekçesiyle golü vermedi.

İlk yarı golsüz eşitlikle tamamlandı.

75.dk: Volkan Şen uzaktan yokladı, az farkla aut.

87.dk: Dodo frikikten kesti, Ümit kafa vuruşundan top farklı şekilde auta gitti.

90.dk: Gökhan’ın uzaktan vuruşunda savunmaya çarpan top az farkla kornere gitti.

Mücadeleden gol sesi çıkmayınca takımlar sahadan 1’er puanla ayrıldı. Boluspor 3.haftada BB Erzurumspor’a konuk olacak.