Haber: Semih Baykal

Spor Toto 1. ligin 28.haftasında deplasmandaSamsunspor ile karşılaşan Boluspor, maçta yaşanan çirkin ve kötü tezahüratla nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği tarafından Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edildi. TFF resmi internet sitesinde yapılan açıklamada konuya ilişkin şu ifadelere yer verildi:

Boluspor Kulübü'nün 31.03.2018 tarihinde oynanan Boluspor-GaziantepsprorSpor Toto 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatının 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.