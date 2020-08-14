Boluspor Yönetimi 4 Bir Koldan...

Haber: Ceylan Beykoz

Yeni sezonda daha güçlü ve sahada daha etkili bir Boluspor için kolları sıvayan yönetim kurulu üyeleri, 4 bir koldan sürdürdükleri hoca arayışında sona doğru geldiler. Geçtiğimiz sezon büyük sıkıntılar yaşayan ve camiayı oldukça üzen Boluspor'dan daha farklı bir takım yaratmak isteyen yönetim kurulu oldukça ince eleyip sık dokumaya başladılar.

KARARI YÖNETİM KURULU VERECEK

Kulübe yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre başkan Abdullah Abat ve transfer komitesi hocalarla tek tek görüşürken, ortaya çıkan listeyi ve hocaların şartlarını yönetime sunacaklar. Yönetim içinde ortak bir karar vermek isteyen kırmızı beyazlı yöneticiler son toplantıyı yaptıktan sonra belirledikleri hocayı imza için Bolu'ya davet edecekleri öğrenildi. Başkan Abat ve yönetim kurulunun detaylı bir çalışma yaptığı ve cuma günü hocaya imza attırarak yeni hocanın raporu doğrultusunda da transfere yönelecekleri belirtildi.

YÖNETİM KURULU HEYECANLI...

Genç ve tecrübeli isimlerden oluşan yönetim kurulunun yeni sezon için oldukça heyecanlı oldukları, bir yandan mali durum ile ilgili diğer yandan yeni sezon için yoğun bir tempoya girdikleri öğrenildi. Zor bir dönemde taşın altına elini sokan Boluspor yönetiminin kırmızı beyazlı camiayı eski birlikteliğine kavuşturmak, sportif başarılara ve yeni heyecanlara taşımak için yeni projeler de hazırladıkları öğrenildi.