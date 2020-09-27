Boluspor Yönetimi Tam Kadro

Ağustos ayının başında göreve gelen Beypiliç Boluspor yönetimi haftalık basın toplantılarını neredeyse kapalı gişe yapmaya devam ediyor.

Boluspor Yönetimi Tam Kadro

Haber: N.Halid Altundal

Kırmızı beyazlı ekibin son toplantısı geçtiğimiz gün kulüp tesislerinde yapıldı. Yeniden yapılan basın ve toplantı odasının yeni hali ile ilk toplantısını yapan kırmızı beyazlı yönetim her hafta olduğu gibi bu toplantıya da oldukça yoğun katılım gösterdi. Kırmızı beyaz renkleri ile şık bir görünüme kavuşan basın ve toplantı odasında Boluspor için yeni kararlar alındı. Önceki yönetimlere göre katılım oranının yüksek olduğu yönetim kurulu toplantısında haftanın değerlendirilmesi yeni projeler masaya yatırıldı.

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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