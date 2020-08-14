 Boluspor Yönetiminden Vali Ümit’e Ziyaret

Haber: Erdal Tanrıverdi

Boluspor Kulüp Başkanı Abdullah Abat’ın başkanlığındaki ziyarette Boluspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri de hazır bulundu.Boluspor'a verdiği destekten dolayı Vali Ahmet Ümit’e teşekkür eden Boluspor Kulüp Başkanı Abdullah Abat, Boluspor yönetiminde yer alan Yönetim Kurulu Üyeleri ve yeni sezon için yapılan hazırlıklar hakkında bilgiler verdi. Ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren Vali Ümit, "Çağımızda dünyanın en önemli iletişim kaynağı spordur. Sporun da en önemli dallarından birisi futboldur. Spora Bolulular yabancı değildir. Boluspor, tarihinde bulunduğu ligin tozunu dumanını attırmış, Türkiye’ye çok kaliteli sporcular yetiştirmiştir. Onun için Boluspor’un sporcusu, kulüp sorumlusu ve taraftarı olmak büyük bir ayrıcalık ve şanstır. Boluspor kadîm kentimizin müşterek markası ve hepimizin ortak değeridir. O bakımdan Boluspor’la ilgilenmek, her Bolulunun hakkı ve görevidir. Bu vesileyle şimdiye kadar Boluspor’a emeği geçmiş olan tüm kulüp başkanlarına, yöneticilerine, sporcularına ve kulüpte görev yapmış herkese teşekkür ederim. Bizim gönlümüz her zaman Boluspor’la beraber. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonrada Boluspor’la beraber olmaya ve destek vermeye devam edeceğiz. İnşallah Boluspor daha da başarılı olacaktır. Boluspor’un başarısı bizleri onurlandırır ve gururlandırır. Sizler önemli bir sorumluluk üstlendiniz ve cesaretle onurlu bir işe giriştiniz. Öncelikle bu işler sabır, sükûnet, moral, motivasyon, fedakârlık, kararlılık, birlik ve beraberlik gerektirir. Gün birlik ve beraberlik günüdür. Esas maksat hedefe yürümektir. İnşallah birlik ve beraberlik içerisinde çok daha güzel yarınları beraberce yaşarız. Bu vesileyle, sayın başkanın şahsında hepinizi tebrik eder, Boluspor camiasına hayırlı olması temennilerimle yeni sezonda takımımıza başarılar dilerim” dedi. Ziyaret, Boluspor yönetiminin Ahmet Ümit ile birlikte fotoğraf çektirmesinin ardından sona erdi.