Boluspor Zor Kazanıyor

Haber: Ceylan Beykoz

TFF 1’inci Ligde 13 maçta en fazla galibiyete sahip ekipler 8 maçla Bursaspor ve Hatayspor olurken, bu ekipleri 7 galibiyetle Erzurumspor, 6 galibiyetle Ümraniyespor, Akhisarspor, Menemenspor takımları izledi.

GENEL SIRALAMA BERABERLİK EN’LERİ

13’üncü hafta itibariyle ligden fazla berabere kalan takım sayısı 4’e çıktı. Keçiörengücü, İstanbulspor, Adana Demirspor ve Adanaspor 6 maçla en fazla berabere kalan ekipler oldu. Boluspor 5 beraberlikle bu ekipleri takip etti. Ligde en az beraberliği olan ekipler ise 1 maçla Osmanlıspor, 2 beraberlikle Eskişehirspor olarak kaydedildi.

GENEL SIRALAMA YENİLGİ EN’LERİ

TFF 1’inci Ligde en az yenilgi alan ekipler 2 maçla Hatayspor ve Keçiörengücü olurken bu ekipleri 3 yenilgi ile Erzurumspor, Bursaspor, Ümraniyespor, Akhisarspor takımları izledi. Ligde en fazla yenilgi alan ekipler ise 8 mağlubiyetle Eskişehirspor ve osmanlıspor oldu. Bu ekipleri 7 yenilgi ile Altınordu takip etti.

GENEL SIRALAMA GOL EN’LERİ

Ligde 20 gol barajını üç ekip geçti. Ümraniyespor 23 golle ligin en golcü takımı görüntüsü verirken, İstanbulspor 21, Bursaspor ise 20 gole ulaştı. Bu ekipleri 18 golle Eskişehirspor, Hatayspor, Karagümrük ve Altay ekipleri takip etti. Ligin en az gol atan ekipleri ise 11 golle Keçiörengücü, 12 golle Altınordu oldu.

GENEL SIRALAMA YENİLEN GOL EN’LERİ

TFF 1’inci Ligde kalesinde en fazla gol gören ekip 26 golle Eskişehirspor oldu. Bu ekibi 23 golle Osmanlıspor ve Adanaspor takip etti. Ligin en az sayıda golü ağlarında gören ekipleri ise 8 golle Keçiörengücü, 9 golle Erzurumspor oldu. Lider Hatayspor ise 13 maçta kalesinden 11 gol çıkardı. Eskişehirspor maç başına 2 golü ağlarında buldu.

İÇ SAHA PUAN SIRALAMASI

Erzurumspor iç saha puan sıralamasında 17 puanla ligde birinci sıraya yükseldi. 7 maçından 17 puan çıkaran mavi beyazlıları aynı puanla Keçiörengücü izledi. iç saha sıralamasında 16 puanlı takımlardan Balıkesirspor 3, Bursaspor 4, Hatayspor ise beşinci sırayı aldı. Osmanlıspor, Karagümrük, Menemenspor ve Eskişehirspor ise iç saha sıralamasının son dört takımı olarak kaydedildi.

İÇ SAHA GALİBİYET EN’LERİ

İç sahada Erzurumspor ile birlikte Keçiörengücü, Balıkesirspor, Bursaspor ve Hatayspor ekipleri 5 galibiyet aldı. Bursaspor ve Hatayspor evlerindeki 6 maçın 5’ini kazandı. Ligde iç sahada en az galibiyet alan ekipler ise 1 galibiyetle Adanaspor, 2 yengi ile Eskişehirspor, Menemenspor, Karagümrük, Altay, Alytınordu, Adana Demirspor, Boluspor ve İstanbulspor olarak belirlendi.

İÇ SAHA BERABERLİK EN’LERİ

İç saha maçlarında en fazla beraberlik alan takım 5 maçla Adanaspor oldu. Sahasında en az maçta berabere kalan ekipler ise 1 maçla Balıkesirspor, Bursaspor, Hatayspor, Osmanlıspor, Karagümrük, Menemenspor ve Eskişehirspor olarak kaydedildi. Erzurumspor 2 maçla en az beraberliği olan takımlar arasına girdi.

İÇ SAHA YENİLGİ EN’LERİ

TFF 1’inci Ligde 6 ekip kendi sahasında yenilgi yüzü görmedi. Erzurumspor, Keçiörenspor, Bursaspor, Hatayspor, Ümrüniyespor, Akhisarspor sahalarında yenilmeyen ekipler olarak sıralandı. Giresunspor ve Adanaspor evinde 1 yenilgi alırken, Eskişehirspor, Menemenspor, Karagümrük ve Altay ekipleri evlerinde 3 maç kaybetti.

İÇ SAHA GOL EN’LERİ

İç sahada en fazla gol atan ekipler sıralamasında 15 golle Ümraniyespor ilk sırayı alırken, 13 golle İstanbulspor 2, 12 golle Balıkesirspor 3’üncü, 11 golle Erzurumspor ve Adanaspor ekipleri ise 4’üncü sırayı aldı. İç sahada en az gol atan ekipler ise 5 golle Ekol Göz Menemenspor ve altay ekipleri olarak değerlendirildi.

İÇ SAHA YENİLEN GOL EN‘LERİ

Sahasındaki maçlarında en fazla gol yiyen ekip 11 golle Adanaspor oldu. Eskişehirspor ve İstanbulspor ise ağlarından 10 gol çıkaran diğer ekipler olarak belirlendi. Kalesinde en az gol gören ekip ise 2 golle Keçiörengücü olarak aktarıldı. Bu ekibi 3 golle Bursaspor, Hatayspor, 4 golle Erzurumspor, Balıkesirspor ve Akhisarspor takip etti.

DIŞ SAHA PUAN SIRALAMASI

TFF 1’inci ligde deplasman maçları puan sıralamasında Menemenspor 14 puanla liderliğini sürdürdü, Erzurumspor 7 puanla 6’ıncı sıraya yükseldi. 12 puanlı Karagümrük 2, 11 puanlı Hatayspor 3, 8 puanlı Altay 4, 8 puanlı Akhisarspor 5’inci sıradaki ekipler oldu. Boluspor, Balıkesirspor, Giresunspor ve Altınordu 2 puanla dış sahada en az puan kazanan ekipler olarak sıralandı.

DIŞ SAHA GALİBİYET EN’LERİ

Ligde Menemenspor 7 deplasman maçının 4’ünü kazanırken, Keçiörengücü, Boluspor, Balıkesirspor, Giresunspor, Altınordu ve Adanaspor dış sahada maç kazanamadı. Deplasmanda en fazla sıyada beraberlik alan ekipler ise 4 maçla Adana Demirspor ve Keçiörengücü olarak belirlendi. Dış sahada en fazla maç kaybeden ekip ise 6 yenilgisi ile Osmanlıspor oldu.

DIŞ SAHA GOL EN’LERİ

Deplasman maçlarının en golcü ekibi 13 golle Altay oldu. Bu ekibi 11 golle Bursaspor, 10 golle Menemenspor ve Hatayspor ekipleri izledi. Altınordu 2 golle deplasmanda en az gol atan ekip durumunda kaldı. Dış sahada kalesinden en gazla sayıda gol çıkaran ekipler ise 16 golle Eskişehirspor, 14 golle Osmanlıspor ve 13 golle Bursaspor oldu.