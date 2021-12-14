Boluspor zorlu Samsun deplasmanında

Haber: Uğur Balaban

Spor Toto 1. Lig’de hafta sonu sahasında rakibi Adanaspor’la 0-0 berbere kalan kırmızı beyazlı ekibimiz deplasmanda Samsunspor’a konuk olacak. Samsun 19 Mayıs Stadyumu’nda saat 16.00’da başlayacak karşılaşmada hakem Sarper Barış Saka düdük çalacak. Saka’nın yardımcılıklarını Mehmet Kapluhan ve Ali Can Alp yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Yusuf Aydın olacak.

Kırmızı beyazlı ekibimiz ligde oynadığı 15 müsabakada 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Boluspor topladığı 20 puanla ligde 11. Sırada yer alıyor. Samsunspor ise bu sezon oynadığı 15 maçta 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet ile ligde 6. sırada yer alıyor. Samsunspor iç sahada oynadığı 8 maçta 5 galibiyet ve 3 beraberlikle bu sezon sahasında kaybetmedi.

Samsunspor ile 62. Randevu

Boluspor Samsunspor ile tarihinde 62. müsabakaya çıkacak. Boluspor daha önce oynadığı 61 müsabakadan 27’sini kazanırken 23 müsabakayı ise Samsunspor kazandı. Kalan 7 maç ise berabere bitti.

Geçtiğimiz sezon oynanan maçlarda Boluspor sahasında Samsunspor’a 2-0 mağlup oldu. Deplasmanda oynanan müsabakada kırmızı beyazlı ekibimiz sahadan 1-0 yenik ayrıldı.



