Boluspor’a 20 Bin TL ceza

Önceki gün toplanan Profesyonel Futbol Disiplin kurulu Boluspor’a 20 Bin TL para, Umut Gündoğan’a ise 2 maç oynamama cezası verdi.

Boluspor’a 20 Bin TL ceza

Haber: Volkan Yılmaz

TFF’den yapılan resmi açıklamada, “BOLUSPOR Kulübünün, 25.10.2019 tarihinde oynanan BOLUSPOR - KEÇİÖRENGÜCÜ TFF 1. Lig müsabakasında, top toplayıcıların müsabaka esnasında kasti olarak görevlerini geciktirmelerinden dolayı sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 20.000-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada BOLUSPOR Kulübü sporcusu UMUT GÜNDOĞAN'ın, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına” ifadelerine yer verildi. Umut Gündoğan Adanaspor ve Bursaspor maçlarında forma giyemeyecek.

Esra Perçin

Esra Perçin

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