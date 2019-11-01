Boluspor’a 20 Bin TL ceza

Haber: Volkan Yılmaz

TFF’den yapılan resmi açıklamada, “BOLUSPOR Kulübünün, 25.10.2019 tarihinde oynanan BOLUSPOR - KEÇİÖRENGÜCÜ TFF 1. Lig müsabakasında, top toplayıcıların müsabaka esnasında kasti olarak görevlerini geciktirmelerinden dolayı sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 20.000-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada BOLUSPOR Kulübü sporcusu UMUT GÜNDOĞAN'ın, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına” ifadelerine yer verildi. Umut Gündoğan Adanaspor ve Bursaspor maçlarında forma giyemeyecek.