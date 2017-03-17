Haber: Esra Öztürk

Konuyla ilgili olarak PFDK’dan yapılan açıklamalar şöyle: “Bolu Spor Kulübü'nün, PFDK'nın 09.03.2017 tarih ve E.2016-2017/776 - K.2016-2017/919 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; - Bolu Spor Kulübü'nün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 10.000 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,- FDT'nin 53/3. ve 53/4. maddeleri uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Maraton C Bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesinde sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,- Bolu Spor Kulübü'nün, stadyuma biletsiz seyirci alınmasından dolayı FDT'nin 49. maddesi uyarınca 26.000 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile GALATASARAY A.Ş.'nin, 03.09.2016 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş. - BOLUSPOR özel müsabakada, TFF'den izin alınmadan özel müsabakaya katılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, BOLUSPOR Kulübünün, 03.09.2016 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş. - BOLUSPOR özel müsabakada, TFF'den izin alınmadan özel müsabakaya katılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 7.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına” karar verilmiştir.