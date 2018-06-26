Haber: Semih Baykal

Alt yapıda hareketli saatler yanşamaya başladı. Yeni sezon akademi çalışmalarının yanı sıra yaz futbol okuluna yoğun bir ilgi var. Okulların kapanması ile birlikte futbol okulu antrenmanları başlarken, şimdiye kadar 450 genç oyuncunun yaz futbol okuluna kayıt yaptırdığı öğrenildi.

Boluspor alt yapısında futbol okulunun yanı sıra Ocak ayında göreve başlayan önümüzdeki günlerde Alt yapı Koordinatörü Cüneyt Karakuş ile birlikte U21 takım antrenmanları da start alacak. Alt yapının tamamen Boluspor teknik direktörü Sait Karafırtınalar ve yardımcısı Serhat Galimane’ye bağlanmasından sonra son yıllarda alt yapıda yapılan başarılı çalışmaların ardından bu dönemle birlikte alt yapının başarılarını sürdürmesi hedefleniyor.

Boluspor ayrıca bu sene A takımla beraber alt yapıyı da mercek altına alacak. Kırmızı beyazlı yönetim, bütün sezonu görme değerlendirme ve gelişim süreçlerini Boluspor taraftarı ile paylaşma amacında. Bolusporlu yöneticiler, kulüplerin borç yükünü azaltmak ve önümüzdeki sezonlardaki yabancı sayısının azaltılacağı dönemde attığı önemli adımla altyapıdan önemli isimleri A takıma yükseltmek amacında. Alt yapıya yapılan önemli yatırımlar, Türkiye’de kulüplerin önemli hamlelerinden biri olacak.