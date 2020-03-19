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Boluspor’a 5 kırmızı, 71 sarı kart

Ligde 21. haftada hava şartları nedeniyle tamamlanamayan Giresunspor-İstanbulspor maçı haricinde 28. haftaya kadar 1330 sarı ve 76 kırmızı kart gösterildi. Boluspor 5 kırmızı kart ile en fazla kart gören takımlardan oldu.

Boluspor’a 5 kırmızı, 71 sarı kart

Haber: Aysun Beykoz

Ligde en fazla kırmızı kart gören takımlar Adanaspor (9), Bursaspor (7) ve Osmanlıspor (6) oldu. Akhisarspor, Ekol Hastanesi Balıkesirspor, Boluspor, Cesar Grup Ümraniyespor, Giresunspor ve İstanbulsporlu futbolcular 5, Altay, Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu oyuncular 4, Adana Demirspor, Eskişehirspor, Keçiörengücü ve Fatih Karagümrüklü oyuncular 3, Ekol Göz Menemenspor ile Hataysporlu futbolcular da 2 kez kırmızı kartla cezalandırıldı. Futbolcuları kırmızı kart görmeyen Altınordu, 53 sarı kartla en centilmen takım olarak dikkati çekti.

Dört futbolcu ikişer kez kırmızı kart gördü

Osmanlıspor'da Beykan Şimşek, Hatayspor'da Kubilay Sönmez, İstanbulspor'da da Ali Aytemur ile Wellington, bu sezon ikişer kez kırmızı kart gördü. Sezonun geride kalan bölümünde takımların gördükleri sarı ve kırmızı kartlar şöyle:

Takımlar              Sarı        Kırmızı

A.Demirspor      74           3

Adanaspor         87           9

Akhisarspor       69           5

Altay     74           4

Altınordu            53           0

B.B. Erzurumspor            74           4

E.H.Balıkesirspor             79           5

Boluspor             71           5

Bursaspor           75           7

C.G.Ümraniyespor         75           5

E.G.Menemenspor        79           2

Eskişehirspor     69           3

F.Karagümrük   85           3

Giresunspor      82           5

Hatayspor           74           2

İstanbulspor      60           5

Keçiörengücü    64           3

Osmanlıspor      86           6

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

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