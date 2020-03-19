Boluspor’a 5 kırmızı, 71 sarı kart

Haber: Aysun Beykoz

Ligde en fazla kırmızı kart gören takımlar Adanaspor (9), Bursaspor (7) ve Osmanlıspor (6) oldu. Akhisarspor, Ekol Hastanesi Balıkesirspor, Boluspor, Cesar Grup Ümraniyespor, Giresunspor ve İstanbulsporlu futbolcular 5, Altay, Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu oyuncular 4, Adana Demirspor, Eskişehirspor, Keçiörengücü ve Fatih Karagümrüklü oyuncular 3, Ekol Göz Menemenspor ile Hataysporlu futbolcular da 2 kez kırmızı kartla cezalandırıldı. Futbolcuları kırmızı kart görmeyen Altınordu, 53 sarı kartla en centilmen takım olarak dikkati çekti.

Dört futbolcu ikişer kez kırmızı kart gördü

Osmanlıspor'da Beykan Şimşek, Hatayspor'da Kubilay Sönmez, İstanbulspor'da da Ali Aytemur ile Wellington, bu sezon ikişer kez kırmızı kart gördü. Sezonun geride kalan bölümünde takımların gördükleri sarı ve kırmızı kartlar şöyle:

Takımlar Sarı Kırmızı

A.Demirspor 74 3

Adanaspor 87 9

Akhisarspor 69 5

Altay 74 4

Altınordu 53 0

B.B. Erzurumspor 74 4

E.H.Balıkesirspor 79 5

Boluspor 71 5

Bursaspor 75 7

C.G.Ümraniyespor 75 5

E.G.Menemenspor 79 2

Eskişehirspor 69 3

F.Karagümrük 85 3

Giresunspor 82 5

Hatayspor 74 2

İstanbulspor 60 5

Keçiörengücü 64 3

Osmanlıspor 86 6