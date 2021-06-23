Boluspor’a Arnavut sol kanat

TFF 1. Lig'de iddialı bir kadro kurmak isteyen kırmızı beyazlı ekibimiz Boluspor, Arnavutluk'ta KF Teuta'da oynayan 25 yaşındaki sol kanat Dejvi Bregu'yla büyük ölçüde anlaşmaya vardı.

Boluspor’a Arnavut sol kanat

Sezon öncesi birçok oyuncu ile yollarını ayıran Boluspor, Erkam Reşmen’in ardından ikinci transferini yaptı. Kırmızı beyazlılar, 25 yaşındaki Arnavut oyuncu Dejvi Bregu ile anlaşmaya vardı. Bu sezon takımıyla 36 karşılaşmaya çıkan Dejvi Bregu, Arnavutluk liginde forma giyiyordu.

Arnavutluk Ligi takımlarından KF Teuta takımının formasını giyen Dejvi Bregu, bu sezon 35 karşılaşmada forma giyerken attığı 13 gol ve yaptığı 8 asistle dikkatleri üzerine çekti. Kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi olan 25 yaşındaki forvet oyuncusu aynı zamanda sol kanatta da oynayabiliyor.

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