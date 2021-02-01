Boluspor’a bir forvet daha

Haber: N. HalidAltundal

Son günlerde yaptığı transferlerle takımın çehresini değiştiren transfer komitesi Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nden 27 yaşındaki Kabongo Kasongo ile anlaşmaya vardı. Bolu’ya gelen Demokratik Kongolu oyuncu, Karpalas’ta konaklama yaparken, kırmızı beyazlıların sahasında 2-1 mağlup olduğu Adana Demirspor maçını tribünden takip etti.

Kabongo Kasongo kariyerinde 115 maçta 41 gol atma başarısı gösterirken, AS Kaloum, El Ittihad, Al-WahdaMekka, WydadCasablanca ve Zamalek SC takımlarında forma giydi. Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin 2019 Afrika Uluslar Kupası elemelerinde de forma şansı bulan Kasongo’nun, performansı ilk maçta tartışılan yeni transfer Papa Diouf ile forma rekabetine girmesi bekleniyor.