Hakemler: Caner Ak, Candaş Elbi, Murar Temel, Sinan Derecei
Boluspor: Soner, Alim, Diarra, Poepon, Guido, Abdulkadir, Furkan (81.dk.Ramazan), Jansen, Kadir (53.dk.Burak), Cengiz Umut (65.dk.Musa Sinan), Vrede
Elazığspor: Serdar, Cajic, Traore (90.dk.Mesut), Onur, Timur Bayram (67.dk.Binya), Hakan, Kehinde, Mehmet Yiğit (77.dk.Mehmet Ozan), Çağrı, Murat, Wellington
Goller: 31.dk.Hakan; 45.dk.Kehinde (Elazığspor), 85.dk.Poepon (Boluspor)
Sarı Kartlar: 14.dk.Kadir, 35.dk.Alim, 84.dk.Burak, 90.dk.Ramazan, 90.dk.Guido (Boluspor), 89.dk.Hakan; 90.dk.Onur (Elazığspor)
Maçtan Dakikalar
9.dakika: Vrede'nin rövaşetasında top üstten auta gitti.
26.dakika: Guido cezasahası içinde sert vurdu, top savunmadan geri geldi.
31.dakika: Timur çapraz pozisyonda topla buluştu, vuruşunda top yan ağlarda kaldı.
34.dakika (GOL): Kaleci Soner'in önde olduğunu gören Hakan cezasahasının hemen dışından sert ve düzgün vurdu takımını öne geçirdi: 0-1.
44.dakika: Kullanılan serbest vuruşta Alim kafayı vurdu, top üstten dışarı gitti.
45.dakika (GOL): Kullanılan serbest atışa iyi yükselen Kehinde farkı 2'ye çıkardı: 0-2. Aynı dakika içinde Guido topu boş ağlara gönderemedi. Bu gol ilk yarının da skoru oldu.
55.dakika: Burak cezasahası dışından etkili vurdu, top az farkla yandan auta gitti.
70.dakika: Kaleci ile karşı karşıya kalan Wellington'un vuruşunda top yandan auta gitti.
78.dakika: Diarra sol çaprazdan sert vurdu. Top üstten auta gitti.
85.dakika (GOOLL): Sağ taraftan Burak ortaladı, Poepon gelişine muhteşem vurdu ve farkı 1'e indirdi: 1-2. Kalan dakikalarda gol olmayınca kazanan konuk ekip oldu. Boluspor kupa arasından sonra Mersin İdmanyurdu'na konuk olacak.
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