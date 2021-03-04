Boluspor’a Büyük Sponsorlar



Haber: G. Deniz Bakır

Boluspor, Türkiye’de FinTek sektörünün en önemli kurumlarından Bitexen Teknoloji A.Ş. ile 1,5 yıllık sponsorluk anlaşması imzaladı. Yapılan anlaşmaya göre Bitexen Teknoloji A.Ş. kırmızı beyazlılara forma sırt sponsoru oldu.

Boluspor’un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada; “Geliştirdiği yenilikçi teknolojilerle Türkiye’de FinTek sektörünün öncü şirketleri arasında yer alan Bitexen Teknoloji A.Ş.’ye desteklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz” ifadelerine yer verildi.

Şort Reklamı HDI Sigorta’dan

Boluspor, Türk sporuna ve sporcusuna her alanda katkı sunan HDI Sigorta ile sezon sonuna kadar sponsorluk anlaşması imzaladı. Yapılan anlaşmaya göre HDI Sigorta şort reklam sponsoru oldu. Kırmızı beyazlılar desteklerinden dolayı HDI Sigorta’ya teşekkür etti.