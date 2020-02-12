Boluspor’a Ceza Kapıda

Haber: Volkan Yolmaz

TFF Hukuk Müşavirliği'nce 11.02.2020 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları sonucu yapılan açıklama şöyle; “BOLUSPOR Kulübü'nün 09.02.2020 tarihinde oynanan ALTAY-BOLUSPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.”