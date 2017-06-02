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02 Haziran 2017 Cuma
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    • Boluspor'a ceza yağdı

    Boluspor’un Göztepe ile yapmış olduğu Play-Off rövanş maçında çıkan olaylar ve Andre Santos’un rakip takım oyuncusuna karşı hareketlerinden dolayı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Boluspor Kulübü ve Andre Santos’a ceza verdi.

    02 Haziran 2017 Cuma 11:54
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    Boluspor'a ceza yağdı
    Haber: Aysun Beykoz

    Santos’a 4 maç, 13 bin TL

    Kulübe 52 bin 500 TL

    Taraftara 1 maç

    Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 01.06.2017 tarih ve 85 sayılı toplantısında almış olduğu kararlardan Boluspor, Andre Santos ve taraftarlar da nasibini aldı. TFF’nin resmi internet sitesinden duyurulan kararlarda şu ifadelere yer verildi:

    “BOLUSPOR Kulübünün, 29.05.2017 tarihinde oynanan BOLUSPOR – GÖZTEPE A.Ş. TFF 1. Lig Play off müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MARATON C, KAPALI A bloklara giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

    Aynı müsabakada BOLUSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 22.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

    Aynı müsabakada BOLUSPOR Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı takdiren 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

    Aynı müsabakada BOLUSPOR Kulübü sporcusu ANDRE CLARINDO DOS SANTOS‘un, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi ve ihraç sonrası rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 4 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

    Karar verilmiştir.”

    Anahtar Kelimeler: Boluspor’un, Göztepe, Yapmış, Olduğu, Play-Off

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