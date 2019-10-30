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Boluspor’a Ceza Yolda

TFF Boluspor’u Bolu Atatürk Stadyumu’nda oynanan Keçiörengücü müsabakasında yaşananlar dolayısıyla PFDK’na sevk etti. Boluspor Kulübü’ne para cezası verilmesi bekleniyor.

Boluspor’a Ceza Yolda

Haber: Aysun Beykoz

Konuyla ilgili olarak TFF’den yapılan açıklama şöyle: “BOLUSPOR Kulübü'nün 25.10.2019 tarihinde oynanan BOLUSPOR-KEÇİÖRENGÜCÜ TFF 1. Lig müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine, BOLUSPOR Kulübü futbolcusu UMUT GÜNDOĞAN'ın aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 26.10.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.”

Esra Perçin

Esra Perçin

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