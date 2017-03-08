Haber: Aysun Beykoz

Türkiye Futbol Federasyonu önceki gün yapılan toplantı sonrası Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) yapılan sevkleri açıkladı. Boluspor’un PFDK’ya yapılan sevki şu şekilde açıklandı: “Boluspor Kulübü’nün 04.03.2017 tarihinde oynanan Boluspor-Eskişehirspor TFF 1. Lig müsabakasındaki ’çirkin ve kötü tezahüratı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve ’usulsüz seyirci alınması’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.” Aynı müsabakada Eskişehirspor Kulübü de disiplin kuruluna sevkedilirken açıklama ise şu şekilde yapıldı: “Eskişehirspor Kulübü’nün 04.03.2017 tarihinde oynanan Boluspor-Eskişehirspor TFF 1. Lig müsabakasındaki ’saha olayları’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.”