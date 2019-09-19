Boluspor’a Dev Sponsor

Haber: Esra Perçin

Boluspor Kulübü Başkanı Necip Çarıkcı, yaptığı açıklamada, Eminevim firması ile üç yıldır görüştüklerini ve sonundan anlaştıklarını belirtti. Bu sene firmayla isim hakkının gündemlerinde olduğuna değinen Çarıkcı, "Türkiye'nin mali yapısından dolayı da böyle bir düşünce olmadı. Eminevim firmasıyla Boluspor'a göğüs ve stat reklamı konusunda bir yıllık sponsorluk anlaşması yaptık. Bugün de bunun anlaşmasını gerçekleştirdik. Eminevim faizsiz ev sahibi yapan Bolu’nun firmasıdır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Belki ilk defa Boluspor tarihinde böyle bir sponsor reklam anlaşması yaptık. Yıllardan beri isim hakkı anlaşması yapmak istedik. Ama olmadı. Eminevim bizi geri çevirmedi. Gururla bu formayı taşıyacağız. Bolu’nun böyle bir firması olmasından mutluluk duyuyoruz. Bizi geri çevirmediği için başkanımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu. Boluspor Kulübü kulübün Karaçayır Mahallesi'nde bulunan tesislerinde Eminevim ile sponsorluk anlaşması imzaladı.

Eminevim Şirketinin kurucusu Emin Üstün ise yaptığı açıklamada, “Bolu’dan çıkalı 50 yıl oldu. Ama Bolumuz bizim kanımız. Biz de Bolulu ve Boluspor’a katkı sağlamaktan mutluyuz. Bolulularla tanışmaya vesile olsun. Boluspor’la buluşunca 1-0 öne geçtik. Biz de rahat ve huzurluyuz. İnşallah güzel şeyler elde edilir. Bolulular da bundan mutlu olur. Dün Malatyaspor da bize geldi. Onlara da saha içi bir reklam verdik. Geçen yıl BB Erzurumspor ile bir anlaşma yapmıştık. Ancak kendi şehrimizin takımına destek vermek çok önemli bizim için. Her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyoruz” dedi. Kulüpte yapılan toplantının ardından Bolu Atatürk Stadyumu’na verilen reklamların tanıtımı yapıldı.