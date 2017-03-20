Haber: Aysun BEYKOZ

Karaçayır çim sahada Fatih Ateş idaresinde mücadele eden kırmızı beyazlılarda, ilk yarıya hızlı başlayan konuk ekip Giresunspor 17. Dakikada Onur Kurt’un kafa golüyle maçta 1-0 öne geçti. Boluspor ‘un beraberlik için yaptığı ataklar sonuç vermezken; Giresunspor 2. Golü 42. dakikada Yunus Emre’nin ayağından kazanarak maçta 2 farklı skorla öne geçti. İlk devre konuk ekibin 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı. İkinci yarıya hızlı başlayan yine konuk ekip Giresunspor oldu. 49. dakikada bu sefer Anıl konuk ekip adına 3. Golü bularak maçın bir anlamda Giresun lehine kopmasını sağladı 3-0.Boluspor karşısında 3-0 öne geçen konuk ekip bu dakikadan sonra skoru koruma açmalı defansif bir oyun sergiledi. Boluspor 89. dakikada Mücahit Özkul’un ayağından bir gol bulsa da bu sonucu değiştirmedi ve sahadan 3 puanla ayrılan taraf konuk ekip Giresunspor oldu 3-1. Maçın tek sarı kartı 73. dakikada Emre’nin yerine oyuna giren Burak Gümüş’e çıktı. Maç sonunda TFF Doping Kontrol Merkezi tarafından gelen görevliler tarafından çekilen kura sonucu Boluspor’dan Furkan Demir ve Diyar Uykur’dan ve Giresunspor’lu iki oyuncudan doping kontrolü için numune alındı.

Boluspor maçtan 3-1 mağlup ayrılarak liderliği kaybetti. Ekibimiz 26. haftada deplasmanda Lider G.Antep B.Ş.Belediyespor ile karşılaşacak.

Saha: Karayaçayır Çim Saha

Hakemler: Şehmus Ünverdi, Mehmet Koçak, Selçuk Asutay Ay, Ahmet Etci

Boluspor U 21: Sabri Can, Kaan, Diyar, Doğukan, Enes, Muhammed, Emre, Oğuzhan, Furkan, Mücahit, Mutlu

Giresunspor U21: Ali, Kerem, Tolga, Erdoğan, Bilal, Erol, Cevatcan, Atakan, Onur, Anıl, Yunus Emre

Goller: Dk. 89 Mücahit Özkul (Boluspor), Dk.17 Onur Kurt, Dk. 42 Yunus Emre, Dk. 49 Anıl (Giresunspor)

Sarı Kartlar: Dk.73 Burak Gümüş (Boluspor)