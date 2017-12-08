Haber: Semih Baykal

Türkiye Futbol Federasyonu Boluspor’u, TFF 1 . Lig’in 14. haftasında oynanan Boluspor-Adanaspor maçında Boluspor taraftarlarının çirkin ve kötü tezahüratı nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevketmişti. PFDK konuyla ilgili kararını Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi sitesinden duyurdu. TFF’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi “Boluspor Kulübünün, 03.12.2017 tarihinde oynanan Boluspor – Adanaspor A.Ş. TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Maraton TRİBÜN B, C ve D ile Kapalı SAĞ A ve B bloklara giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verilmiştir”. PFDK’nın PTT 1.Lig takımlarıyla ilgili kararı şu şekilde;

MKE Ankaragücü Kulübünün, 03.12.2017 tarihinde Ankara 19 Mayıs Stadında oynanan MKE Ankaragücü - Ümraniyespor TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 10.000 TL paracezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Gençlik Parkı Kale Arkası A, B, C, D ve E bloklara giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine, MKE Ankaragücü Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 7.500.-TL para cezası ile cezalandırılmasına ve aynı müsabakada MKE Ankaragücü Kulübünün, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 5.250.-TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.

Denizlispor Kulübü sporcusu AndreFrancıscoMorıtz'in, 02.12.2017 tarihinde oynanan Çaykur Rizespor A.Ş. - Denizlispor TFF 1. Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü ve ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle takdiren 5 resmi müsabakadan men ve 6.500.- TL para cezası ile cezalandırılmasına, Denizlispor Kulübü sporcusu Burak Altıparmak'ın, rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 resmi müsabakadan men ve 6.500 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.