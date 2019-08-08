Boluspor’a iki isimden kötü haber

Haber: Esra Öztürk

TFF 1.Ligde mücadele edecek olan ve yeni sezon hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdüren Boluspor’da iki isimden kötü haber geldi. Kırmızı beyazlıların Adanaspor ile Bolu Atatürk Stadyumu’nda yaptığı karşılaşmada sakatlanan Mustafa Eskihellaç ve Yasin Dülger bir süre sahalardan uzak kalacak. Kırmızı beyazlıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. “Mustafa Eskihellaç: Adanaspor hazırlık karşılaşmasının ilk yarısında çarpışma sonucu sağ dirseğinde çatlak tespit edildi. Oyuncumuzun tedavisi sağlık ekibimiz tarafından devam etmektedir. Yasin Dülger: Adanaspor hazırlık karşılaşmasında çarpışma sonucu beyin sarsıntısı geçirmiş olup, ciddi bir durumu bulunmamaktadır. Futbolcumuz bir süre istirahat edecektir.”

Güncelleme Tarihi: 08 Ağustos 2019, 14:15