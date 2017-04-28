banner133

banner128

banner101

28 Nisan 2017 Cuma
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Boluspor’a kapı gibi destek

    Boluspor Kulüp Başkanı Necip Çarıkcı ve Yönetim Kurulu, Eski Kulüp Başkanı, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Bolu Şubesi Başkanı Abdullah Abat'ı makamında ziyaret etti ve desteği arkasına aldı.

    28 Nisan 2017 Cuma 10:51
    Bu haber 26 kez okundu
    Boluspor’a kapı gibi destek

    Haber: Esra Öztürk

    Ziyarette konuşan Abat, “Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Bolu Şubesi Başkanı Abdullah Abat: "Şehrimizin gözbebeği, bizlerinde yılladır Necip Başkan ve diğer abilerimiz ile beraber çalıştığımız Bolusporumuzun çok değerli Yönetim Kurulu üyelerine ve Başkanımızın nezdinde bu nazik ziyaret için teşekkür ediyorum. Boluspor, Bolu'nun vazgeçilmez değerlerinden birisidir ve birleştirici unsurlarından bir tanesidir. Bundan kimsenin şüphesi ve kuşkusu yok. Boluspor başarılı olduğu sürece herkes Bolu'da mutlu oluyor. Kötü gittiği zaman ise herkesin morali ve motivasyonu malesef düşüyor. Bunun için yıllardan beri Necip Başkanın burada çok emeği olduğuna ben bizzat şahidim. Boluspor'u eski hallerinden bu duruma getirene kadar çok badire atlattı beraberindeki yönetim kurulu ile beraber. İnşallah bu sene iyi bir ivme yakaladı Boluspor. Bu son süreçte de umarım hedeflenen yolda herhangi bir kayıp yaşamadan bu sene bir üst lige çıkma başarısı gösterir. Bunu tüm Bolulular gibi bende candan ve samimi duygularımla istiyorum. Bolu'da yapılacak işler yada yöneticilik anlamında bu işlerin içerisinde olabilen nadir insanlar var. Biz Bolu olarak birlikte olmamız gerekiyor. Bazı kurumlar, Boluspor gibi birleştirici olmak zorunda. İnsanları ayrıştırmaktan ziyade hep birlikte güçlü bir şekilde yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Bunun için gerçekten önemli bir süreç. Bizde MÜSİAD olarak bir takım işleri daha bilinçli ve verimli yapma niyetindeyiz. Bu aşamadan sonra bütün Bolu'da çalışacak kurumların, bütün ayaklarında, bütün organlarında hep birlikte olmamız gerekiyor. Bu Bolumuz için gerçekten önemli bir süreç. İnşallah önümüzdeki günlerde Türkiye ve Bolu için daha güzel ve daha güçlü günler bizi bekliyor olur. Tekrardan hepinize tek tek teşekkür ediyorum" dedi.

    Bize değer katacaklar

    Başkan Necip Çarıkcı ise, "Biraz gecikmeli ziyaretimiz oldu. MÜSİAD Başkanlığı hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum. Abdullah Başkanımız ile beraber yedi yıl Boluspor'da görev yaptık. Boluspor'da iyi günde kötü günde çok güzel günlerimiz geçti. bu yedi yılda yönetim kurulu ile beraber çok güzel şeylere imza attık. Bolu spor şehri, turizm şehri. O anlamda da Abdullah Abat'ın MÜSİAD Bolu Şubesi Başkanı olması bizi çok mutlu etti, güç kattı. Futbolda bir ekonomik spor. Bu anlamda Bolu'da büyüyen bir şehrimiz. Bundan sonraki hedeflerimiz Boluspor ve MÜSİAD ortak projelere imza atmamız gerekiyor. Bu anlamda da Abdullah Başkan'ın burada olması bize güç ve değer katacak. İnşallah ekonomik anlamda da beraber iş birliği yapacağız. 'Boluspor'u nasıl ileri getirebiliriz?', 'şehrimizi nasıl toparlayabiliriz?'. Bunları konuşacağız. Bolu'nun buna ihtiyacı var. Türkiye büyüyor, gelişiyor. Bolumuzda gelişmek zorunda. O anlamda da inşallah Abdullah Başkan ile beraber istişare yapacağız. Proje üreteceğiz. Kendisine tekrar hayırlı olsun diyorum. İnşallah başarılarının devamını diliyorum" şeklinde konuştu.

     

    Bir ziyarette Sosyal Güvenlik İl Müdürü Mustafa Turan'a

     

     

    Başkan Necip Çarıkcı ve Yönetim Kurulu, Abat’tan sonra Bolu Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Mustafa Turan'ı makamında ziyaret etti. Çarıkcı ve Yönetim Kurulu, Bolu Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü olarak göreve başlayan Mustafa Turan'a hayırlı olsun dileklerini ilettiler.

    Anahtar Kelimeler: Boluspor, Kulüp, Başkanı, Necip, Çarıkcı

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu NASIL BİR KARAR ÇIKSIN?
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR SAĞLIK TURİZMİ
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Gerçekten Geçilmez
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL SAĞLIK TURİZMİ VE BOLU
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım 1 HAZİRAN 2011 MASKELİ MUHALEFET LİDERLERİNİN ELİNDE...
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Dün Bugün Yarın…
  • Erdem ÖZÇELİK Erdem ÖZÇELİK 16 NİSAN 2017 REFERANDUMU SONRASI
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Güle Oynaya 3 Puan (ANALİZ)
  • İlhami Candemir İlhami Candemir Gümbürtü
  • Aydın Hitit Aydın Hitit GİTTİ GİTTİ GİTTİİİİİ…
  • Suat Tosun Suat Tosun TAKLİDİN İYİSİ - BİYOTAKLİT
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY “Evet” ler Hayırlara Vesile Olsun
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu MERTLİK
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ NELER OKUDUM
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş ÜÇ TANE DÜŞMANIM VAR !
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Kader Oylaması
  • Dr. Çiğdem ÖNER Dr. Çiğdem ÖNER BEYAZ ATLI PRENSLER… DÜNYALI ERKEKLER…
  • Nihal Eker Nihal Eker YALNIZ DEĞİLSİN
  • Makinist Makinist 28.128 SAAT
  • ÖMER ERU ÖMER ERU BAHAR GELDİ
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç Özgüven Sahibi Bir Çocuk Yetiştirmek İsteyen Ailelerin Dikkatine!
  • Erol Yıldız Erol Yıldız Demokrasiye inanmak kadar uygulamak önemli
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Yeni proje güzelde Defterdarlık binası da unutulmamalı
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN “Kırmızı & Beyaz 5. İstanbul Sergisi” Beşiktaş Deniz Müzesi’nde
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL AİDİYET DUYGUSU - 2
  • Rana Dişa Rana Dişa ÇOCUK OYUNCAĞI
  • Tekin Aytugar Tekin Aytugar BOLU’NUN ÇOCUKLARI HAKETTİKLERİ YERDE DEMİŞ BİRİSİ, ÖBÜRLERİNE ÇOCUĞU ANLATSA DA BİLSEK!!!
  • Şenda Aksungur Şenda Aksungur KARDELEN KÜLTÜR VE SANAT SARAYINA KAVUŞACAK MIYIZ?
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129