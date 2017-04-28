Haber: Esra Öztürk

Ziyarette konuşan Abat, “Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Bolu Şubesi Başkanı Abdullah Abat: "Şehrimizin gözbebeği, bizlerinde yılladır Necip Başkan ve diğer abilerimiz ile beraber çalıştığımız Bolusporumuzun çok değerli Yönetim Kurulu üyelerine ve Başkanımızın nezdinde bu nazik ziyaret için teşekkür ediyorum. Boluspor, Bolu'nun vazgeçilmez değerlerinden birisidir ve birleştirici unsurlarından bir tanesidir. Bundan kimsenin şüphesi ve kuşkusu yok. Boluspor başarılı olduğu sürece herkes Bolu'da mutlu oluyor. Kötü gittiği zaman ise herkesin morali ve motivasyonu malesef düşüyor. Bunun için yıllardan beri Necip Başkanın burada çok emeği olduğuna ben bizzat şahidim. Boluspor'u eski hallerinden bu duruma getirene kadar çok badire atlattı beraberindeki yönetim kurulu ile beraber. İnşallah bu sene iyi bir ivme yakaladı Boluspor. Bu son süreçte de umarım hedeflenen yolda herhangi bir kayıp yaşamadan bu sene bir üst lige çıkma başarısı gösterir. Bunu tüm Bolulular gibi bende candan ve samimi duygularımla istiyorum. Bolu'da yapılacak işler yada yöneticilik anlamında bu işlerin içerisinde olabilen nadir insanlar var. Biz Bolu olarak birlikte olmamız gerekiyor. Bazı kurumlar, Boluspor gibi birleştirici olmak zorunda. İnsanları ayrıştırmaktan ziyade hep birlikte güçlü bir şekilde yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Bunun için gerçekten önemli bir süreç. Bizde MÜSİAD olarak bir takım işleri daha bilinçli ve verimli yapma niyetindeyiz. Bu aşamadan sonra bütün Bolu'da çalışacak kurumların, bütün ayaklarında, bütün organlarında hep birlikte olmamız gerekiyor. Bu Bolumuz için gerçekten önemli bir süreç. İnşallah önümüzdeki günlerde Türkiye ve Bolu için daha güzel ve daha güçlü günler bizi bekliyor olur. Tekrardan hepinize tek tek teşekkür ediyorum" dedi.

Bize değer katacaklar

Başkan Necip Çarıkcı ise, "Biraz gecikmeli ziyaretimiz oldu. MÜSİAD Başkanlığı hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum. Abdullah Başkanımız ile beraber yedi yıl Boluspor'da görev yaptık. Boluspor'da iyi günde kötü günde çok güzel günlerimiz geçti. bu yedi yılda yönetim kurulu ile beraber çok güzel şeylere imza attık. Bolu spor şehri, turizm şehri. O anlamda da Abdullah Abat'ın MÜSİAD Bolu Şubesi Başkanı olması bizi çok mutlu etti, güç kattı. Futbolda bir ekonomik spor. Bu anlamda Bolu'da büyüyen bir şehrimiz. Bundan sonraki hedeflerimiz Boluspor ve MÜSİAD ortak projelere imza atmamız gerekiyor. Bu anlamda da Abdullah Başkan'ın burada olması bize güç ve değer katacak. İnşallah ekonomik anlamda da beraber iş birliği yapacağız. 'Boluspor'u nasıl ileri getirebiliriz?', 'şehrimizi nasıl toparlayabiliriz?'. Bunları konuşacağız. Bolu'nun buna ihtiyacı var. Türkiye büyüyor, gelişiyor. Bolumuzda gelişmek zorunda. O anlamda da inşallah Abdullah Başkan ile beraber istişare yapacağız. Proje üreteceğiz. Kendisine tekrar hayırlı olsun diyorum. İnşallah başarılarının devamını diliyorum" şeklinde konuştu.

Bir ziyarette Sosyal Güvenlik İl Müdürü Mustafa Turan'a

Başkan Necip Çarıkcı ve Yönetim Kurulu, Abat’tan sonra Bolu Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Mustafa Turan'ı makamında ziyaret etti. Çarıkcı ve Yönetim Kurulu, Bolu Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü olarak göreve başlayan Mustafa Turan'a hayırlı olsun dileklerini ilettiler.