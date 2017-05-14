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14 Mayıs 2017 Pazar
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    • Boluspor’a lisans verilmedi

    UEFA ve Ulusal Kulüp Lisansı alan kulüplerimiz belli oldu. Boluspor lisans alamayan ve süre verilen kulüpler arasında yer aldı.

    14 Mayıs 2017 Pazar 12:59
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    Boluspor’a lisans verilmedi

    Haber: Aysun Beykoz

     

    TFF Kulüp Lisans Kurulu yaptığı toplantıda lisans adayı kulüpleri; Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı’nda aranan Sportif, Altyapı, Personel-İdari, Hukuki ve Mali kriterleri yönünden inceledi ve 2017-2018 sezonu için UEFA ve Ulusal Kulüp Lisansı almaya hak kazanan kulüpleri belirledi.

     

    Yapılan incelemeler sonucunda 16 Kulübün UEFA Lisansına başvurduğu görülüp, bunlardan Spor Toto Süper Lig’den Antalyaspor A.Ş., Atiker Konyaspor, Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş A.Ş., Fenerbahçe A.Ş., Galatasaray A.Ş., Gençlerbirliği, Kasımpaşa A.Ş., Medipol Başakşehir FK., Osmanlıspor Futbol Kulübü, Trabzonspor A.Ş., ve TFF 1.Lig’den Giresunspor UEFA Lisansı almaya hak kazandı.

     

    Ulusal Kulüp Lisans başvurusunda bulunan 56 kulübün dosyaları üzerinde yapılan inceleme sonucunda; Spor Toto Süper Lig’den Kardemir Karabükspor, TFF 1 . Lig’den Altınordu A.Ş., Elazığspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Göztepe A.Ş., Spor Toto 2. Lig’den İstanbulspor A.Ş., Hacettepe spor, Kahramanmaraş A.Ş., Keçiörengücü, Kırklarelispor ve Konya Anadolu Selçukspor kulüpleri Ulusal Lisans almaya hak kazandı.

     

    Buna göre; 12 Kulüp UEFA Lisansı, 11 Kulüp ise Ulusal Lisans almaya hak kazandı.

     

    TFF Kulüp Lisans Kurulu, kalan 49 kulübe kriter eksiklerini tamamlamaları için ilgili maddelere göre 30 ve/veya 60 gün ek süre tanıdı.

    Anahtar Kelimeler: UEFA, Ulusal, Kulüp, Lisansı, Alan

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