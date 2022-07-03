Boluspor’a Nazilli Belediyespor’dan takviye



Haber: Uğur Balaban

Boluspor Kulübü’nden yapılan resmi açıklama şöyle; “Kulübümüz, son olarak Nazilli Belediyespor forması giyen Koray Baykara ile iki yıllık sözleşme imzaladı” ifadeleri, kullanıldı

Koray Baykara'yı tanıyalım:

1993, Kocaeli doğumlu olan Baykara, Derince Birlikspor'da futbola başladı. Daha sonra Belediye Derincespor takımında profesyonelliğe geçiş yapan Baykara, kariyerine Nazilli Belediyespor'da devam etti. Koray Baykara'nın kariyerinde 84 resmi müsabaka yer almaktadır.28 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon Nazilli Belediyespor ile 32 müsabakada forma giyerken 2 gol attı. Sezon boyunca 7 sarı kart gören oyuncu 1 defa da kırmızı kart ile cezalandırıldı.