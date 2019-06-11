Boluspor’a Rakip Çıktı

Haber: C.Kutay Aykan

Karşıyaka ile sözleşmesi sona eren deneyimli çalıştırıcı Mesut Toros'a Boluspor'un ardından Ümraniyespor'un da talip olduğu öğrenildi. Öncelikle Karşıyaka ile görüşeceğini yineleyen Toros, "Karşıyaka Başkan Vekili Gökhan Şensan'ın görevi bırakıp bırakmayacağını bekleyeceğim. Şensan'ın kesin kararını vermeden hiçbir kulüple masaya oturmayacağım" dedi. Yeşil-kırmızılı kulüpte huzurlu ve mutlu olduğunu belirten başarılı teknik adam, "Sezon sonrası birçok kulüpten teklif aldım. Bu ne kadar doğru işler yaptığımızın bir kanıtı. Karşıyaka'da Gökhan Şensan'a vermiş olduğum bir söz var. O sözümün arkasındayım. Şu an 2 ve 3'üncü Lig'den gelen tekliflere teşekkür ediyorum. Spor Toto 1'inci Lig dışında Karşıyaka'dan ayrılmayı asla düşünmüyorum. Aile ortamına sahibiz. Futbolcularımızla yarım kalan bir işi bitirmek istiyorum. Bu hafta her şeyin netleşeceğini umuyorum" diye konuştu.