Boluspor’a taraftarlardan tam destek

Haber: Birol Ertunç

TFF 1.Ligin ilk haftasında deplasmanda Osmanlıspor’a konuk olan ve öne geçmesine rağmen sahadan 2-1 mağlup ayrılarak lige kötü başlayan Boluspor’a taraftar desteği. Ligin ikinci haftasında Cuma günü sahasında ligin güçlü ekiplerinden Adana Demirspor’u konuk edecek Boluspor’da taraftarlar Perşembe günü Kulübün Karaçayır Mahallesi’nde bulunan tesislerde gerçekleştirilecek son antrenmanda takımın yanında olacak. Kırmızı beyazlı taraftarlar sosyal medya hesabında yapılan duyuruda “Perşembe Günü Saat 17:30'da kulübümüzün idmanına gidiyoruz. Müsait olan Genci Yaşlısı Tüm Taraftarlarımızı Bekliyoruz” ifadelerine yer verildi.