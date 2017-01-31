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31 Ocak 2017 Salı
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    • Boluspor’a Tek Devre Yetti

    Türkiye U-21 liginde Boluspor evinde Elazığspor’u konuk ettiği maçta rakibini ilk yarıda bulduğu gollerle 2-1 mağlup etmeyi başardı.

    31 Ocak 2017 Salı 10:29
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    Boluspor’a Tek Devre Yetti

    Haber: Erdal Tanrıverdi

    Karaçayır çim sahada Fatih Ateş idaresinde mücadele eden kırmızı beyazlılarda, ilk yarıya etkili başlayan ekibimiz ilk ciddi atağında 11. dakikada Özgür Kazar’ın ayağından bulduğu golle karşılaşmada 1-0 öne geçti. Golden sonra baskısını sürdüren Boluspor’da devre biterken Furkan Demir yaptığı kafa vuruşuyla ilk yarının skorunu belirledi Boluspor 2 Elazığspor 0.İkinci yarıda oyunda kontrollü olan ekibimiz skoru koruma yoluna gitti. Rakip ekip farkı indirme çabalarının neticesinde 61. dakikada kazandığı penaltı sonrası Hasan Yılmaz’la farkı bire indirdi 2-1. Daha sonra rakibin beraberlik çabalarına karşı Boluspor defansta gösterdiği üstün performansı ve kalede Sabri Can’ın başarılı oyunuyla maçtan 2-1 galip ayrılmayı başardı. U-21 1. Ligde 19. hafta sonunda ekibimiz G.Antep Belediyespor’un arkasında 2. Sıraya yükselmeyi başardı.

    Saha: Karayaçayır Çim Saha

    Hakemler: Furkan Güney, Ali Rıza Öztürk, Sinan Günaydın, Hakan Ergin

    Boluspor U 21: Sabri Can, Diyar, Mutlu, Doğukan, Muhammed, Özgür, Kutay, Oğuzhan, Furkan Demir, Burak, Hakan

    Elazığspor U21: Okan, Eren, Batuhan, Onur, Adem, Ömer, Hasan, Furkan Dağ, Ertan, Kadir, Emircan

    Goller: Dk.11 Özgür ve Dk. 45 Furkan (Boluspor), Dk.61 Hasan (Elazığspor)

    Anahtar Kelimeler: Türkiye, U-21, Liginde, Boluspor, Evinde

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