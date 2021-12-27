Boluspor’da 2. Yarı programı

Haber: Erdal Tanrıverdi

Boluspor 2021-2022 futbol sezonunun ilk yarısını tamamladıktan sonra Trabzonspor ile oynanacak olan kupa maçı sonrası ikinci yarı hazırlıklarına başlayacak. İlk devreyi 5 galibiyet, 6 Beraberlik ve 7 yenilgiyle 21 puanla kapatan kırmızı beyazlılar ikinci yarı işi sıkı tutacak.

Trabzonspor maçı sonrası teknik direktör Reha Erginer oyuncularına 4 günlük yarıyıl izni verecek. Devre arasının kısa olması sonrası 8 Ocak’ta başlayacak olan ligin ikinci yarısı için ara vermeden hazırlıklara devam edecek olan Boluspor, 9 Ocak Pazar günü Balıkesirspor ile oynanacak olan ligin ikinci yarısının ilk maçına Bolu’da hazırlanacak.

Hazırlıklar 2 Ocak’ta başlayacak

Boluspor’da 4 günlük iznin ardından ilk çalışmasını 2 Ocak 2022 Pazar günü yapacak. İkinci yarıya transferlerle girmeye hazırlanan Boluspor’da geçtiğimiz günlerde tecrübeli oyuncu Gökhan Karadeniz kadroya katılmıştı.

Transfer çalışmaları

Boluspor teknik direktörü Reha Erginer tarafından, devre arasında yapılacak takviyelerin Boluspor Kulüp Başkanı Abdullah Abat ve transfer komitesine verildiği ve nokta transferlerle kırmızı beyazlıların ikinci devreye başlaması hedefleniyor.