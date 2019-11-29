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Boluspor’da 4 Eksik

Yarın Ekol Göz Menemenspor’u ağırlayacak olan Boluspor’da 4 önemli ismin sakatlığı devam ediyor.

Boluspor’da 4 Eksik

Haber: N.Halid Altundal

Teknik Direktörü Osman Özköylü yönetiminde gerçekleştirilen son antrenmanda, ısınmanın ardından 5'e 2 pas çalışması gerçekleştirildi. Daha sonra taktik antrenmanı ile devam eden çalışmalar, dar alan oyunu ile son buldu. Gökhan Sazdağı antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışırken, Bilal Kısa ve Hakan Arslan takımdan ayrı çalışmalarını sürdürdü. Altınordu maçında oyundan çıkmak zorunda kalan Mustafa Durak, tedbir amaçlı antrenmanda yer almadı. Futbolcunun durumu yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.

Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2019, 14:56
Esra Perçin

Esra Perçin

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