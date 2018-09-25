HABER:Esra Öztürk

Spor Toto 1.Ligin 6.haftasında deplasmanda Adanaspor’u devirerek, 5’inci galibiyetini alan Boluspor, lider Gençlerbirliği’nin ardından topladığı 16 puanla ikinci sırada yer aldı. Kırmızı beyazlılarda geride kalan 6 haftada sayısal verilerle ön plana çıkan isimlerde belli oldu. Boluspor’un geride kalan 6 haftada en golcü isimleri ikişer golle Ümit Kurt, Mustafa Durak ve Özgürcan Özcan oldu.

İşte kırmızı beyazlı ekipte en golcü isimler ve asistçiler;

Gol Krallığı

Ümit Kurt 2 Gol

Özgürcan Özcan 2 Gol

Mustafa Durak 2 Gol

Melih Okutan 1 Gol

Akabueze 1 Gol

Guido Koçer 1 Gol

Asist Krallığı

Mustafa Durak 3

Uğur Akdemir 2

Akabueze 2

Ufuk Budak 1