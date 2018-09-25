HABER:Esra Öztürk
Spor Toto 1.Ligin 6.haftasında deplasmanda Adanaspor’u devirerek, 5’inci galibiyetini alan Boluspor, lider Gençlerbirliği’nin ardından topladığı 16 puanla ikinci sırada yer aldı. Kırmızı beyazlılarda geride kalan 6 haftada sayısal verilerle ön plana çıkan isimlerde belli oldu. Boluspor’un geride kalan 6 haftada en golcü isimleri ikişer golle Ümit Kurt, Mustafa Durak ve Özgürcan Özcan oldu.
İşte kırmızı beyazlı ekipte en golcü isimler ve asistçiler;
Gol Krallığı
Ümit Kurt 2 Gol
Özgürcan Özcan 2 Gol
Mustafa Durak 2 Gol
Melih Okutan 1 Gol
Akabueze 1 Gol
Guido Koçer 1 Gol
Asist Krallığı
Mustafa Durak 3
Uğur Akdemir 2
Akabueze 2
Ufuk Budak 1
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