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13 Kasım 2017 Pazartesi
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    • Boluspor’da A takım U-21’leri farklı yendi

    TFF 1. Lig’in 11. Haftasından sonra lige verilen Milli arada Boluspor A takımı karaçayır Tesislerinde Boluspor U – 21 takımıyla hazırlık maçı yaptı.

    13 Kasım 2017 Pazartesi 13:18
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    Boluspor’da A takım U-21’leri farklı yendi

    Haber: Semih BAYKAL

    Milli takım arası nedeniyle liglere ara verilmişti. Liglere verilen arada Boluspor A takımı,Boluspor U21 takımıyla hazırlık karşılaşması oynadı. Teknik direktör Sait Karafırtınalar hemen hemen tüm oyuncularına şans verdi. Karşılaşmayı Boluspor Poepon (2) Andre Santos ve İshak’ın penaltıdan attığı gollerle 4-1 kazanırken U21 takımın golünü ise Mutlu kaydetti. Hafta sonu Karaçayır’da U21 takımıyla karşılaşan Boluspor çalışmalara ara vermeden devam ederek milli arayı iyi değerlendirdi. Teknik direktör Sait Karafırtınalar ilk olarak maç eksiği bulunan oyunculara şans verdi. Boluspor sahaya, kalede Ertuğrul, defansta Diarra, Pedro, Göksu, Caner orta sahada Yusuf, Andre Santos, İrfan, Guido, Sefa ve Poepon ilk 11 ile sahaya çıktı. Karşılaşmaya hızlı başlayan Boluspor 3’üncü dakikada Poepon ile 1–0 öne geçti. Bu golün ardından Santos skoru 2-0’a getirdi. İlk yarı Poepon skoru 3–0 yapan golü kaydetti. A Takım ikinci yarı kadrosunu tamamen değiştirdi. Temponun yüksek olduğu maçta 90’ıncı dakikada İshak penaltıdan bir gol atarken Boluspor U21 takımının da golünü Mutlu kaydetti. Ligin 12.haftasında deplasman da Gaziantepspor ile karşılaşacak olan kırmızı beyazlılar hazırlıklarına da hazırlık maçı ve çalışmalarıyla devam ettirdi. Sahasında Samsunspor engelini geçtikten sonra moral bulan kırmızı beyazlılar tüm hızıyla Gaziantepspor deplasmanına tüm hızıyla hazırlanıyor.

    Anahtar Kelimeler: TFF, 1., Lig’in, 11., Haftasından

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