HABER:Gökhan Aksoy

Boluspor, hafta sonu deplasmanda Adanaspor'la yapacağı maçın hazırlıklarına Karaçayır Mahallesi'ndeki tesislerde başladı. İdman öncesinde gazetecilere açıklamada bulunan Karafırtınalar, pazar günü oynadıkları Altay karşılaşmasından 3 puan alamadıkları için üzgün olduğunu söyledi. Altay'ın deplasmanda da kendi sahalarında da iyi savunma yapan bir takım olduğunu belirten Karafırtınalar, 10 kişi kaldıktan sonra daha da savunmaya çekildiklerini ama bunun kesinlikle mazeret olmadığını kaydetti.

Karafırtınalar, Altay karşısında çok şey yapmalarına rağmen sadece gol atamadıklarını vurgulayarak, "Altay karşısında 10'dan fazla pozisyonumuz var. Sadece bunu neticelendiremedik. Futbolcularım böyle oynadıkları zaman hep kazanacaklardır." ifadelerini kullandı.

Bundan sonraki süreçte ilk aşamada, 2 deplasman maçıyla bir kupa maçı oynayacaklarını aktaran Karafırtınalar, şunları söyledi:"Şimdi önümüzde 2 deplasman maçı var. Deplasmanda da kolay kolay kaybetmiyoruz. Yine öyle olacağını umuyoruz. Önümüzdeki 2 maçı kazanıp yeni bir seri başlatmak istiyoruz. Arada bir de kupa maçı var. Takımın kondisyonunu ona göre ayarlayıp her iki kulvarda da başarılı olmak istiyoruz."

Öte yandan, Karafırtınalar yönetimindeki antrenmana koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan Bolu ekibi, daha sonra dar alanda pas çalıştı. Bolusporlu futbolcular, yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanı kondisyon ve kuvvet çalışmasıyla tamamladı.