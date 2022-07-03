Boluspor’da Alt yapı Görkem Görk’e emanet



Haber: Erdal Tanrıverdi

Boluspor’da alt yapı koordinatörlüğü görevine kırmızı beyazlı ekibimizde 2007-2008 sezonunda forma giyen eski oyuncumuz Görkem Görk getirildi. Boluspor’da alt yapı koordinatörlüğü görevi için Boluspor’un eski oyuncularından Görkem Görk ile sözleşme imzaladı. TFF 1’inci ligde birçok takımda forma giydikten sonra antrenörlüğe başlayan Görkem Görk sırası ile Başakşehir ve Galatasaray alt yapılarında görev yapmıştı.

Boluspor Kulübü’nden yapılan açıklamada "Kulübümüz, Boluspor Gençlik Geliştirme Merkezi ve Oyuncu İzleme Departmanı Genel Koordinatörlüğü için Ahmet Görkem Görk ile anlaşma sağlamıştır" ifadelerine yer verildi.