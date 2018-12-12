HABER:Gökhan Aksoy

Boluspor 16 Aralık Pazar günü sahasında oynayacağı Altınordu maçının hazırlıklarına başladı. 4 haftadır puan alamayan ve kötü gidişata sahasında oynayacağı Altınordu maçı ile dur demek isteyen Kırmızı beyazlılar, Teknik Direktör Sait Karafırtınalar yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, ısınmanın ardından sınırlı alan oyunu gerçekleştirildi. Antrenman, stretching ile sona erdi. Altınordu maçının hazırlıkları yarın gerçekleştirilecek antrenman ile devan edecek. Öte yandan sakatlıkları nedeniyle bir kaç haftadır takımdan ayrı kalan Diarra, Yusuf Emre ve geçtiğimiz hafta kadroda yer alamayan Umut Gündoğan takımdan ayrı düz koşu yaptı.